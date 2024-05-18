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Розвідка показала, як Сили оборони відбивали штурм Часового Яру

Катерина ТищенкоСубота, 18 травня 2024, 21:33
Розвідка показала, як Сили оборони відбивали штурм Часового Яру
відбиття штурму Часового Яру, скріншот відео ГУР

Штурм окупантами Часового Яру на Донеччині у п’ятницю зірвали підрозділи "Kraken", "Артан" та Міжнародний легіон Головного управління розвідки.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

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Дослівно: "У Часовому Яру немає жодного окупанта, черговий штурм відбито.

17 травня 2024 року ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом ― для атаки московити задіяли аж 20 одиниць техніки.

Воїни підрозділів активних дій "Kraken", "Артан" та Міжнародного легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога – спалили бронетехніку й розбили ворожі лави. Часів Яр залишається під нашим контролем!".

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 травня повідомив, що Сили оборони відбили штурм Часового Яру на Донеччині й знищили понад 20 одиниць броньованої техніки ворога. Однак він не уточнив, коли саме це сталося.

Теми: Донецька областьвійнарозвідка
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