Разведка показала, как Силы обороны отражали штурм Часового Яра

Штурм оккупантами Часового Яра в Донецкой области в пятницу сорвали подразделения "Kraken", "Артан" и Международный легион Главного управления разведки.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

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Дословно: "В Часовом Яру нет ни одного оккупанта, очередной штурм отражен.

17 мая 2024 года враг в очередной раз попытался взять город Часов Яр штурмом – для атаки московиты задействовали аж 20 единиц техники.

Воины подразделений активных действий "Kraken", "Артан" и Международного легиона ГУР МО Украины сорвали дерзкое намерение врага – сожгли бронетехнику и разбили вражеские ряды. Часов Яр остается под нашим контролем!".

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 мая сообщил, что Силы обороны отразили штурм Часового Яра в Донецкой области и уничтожили более 20 единиц бронированной техники врага. Однако он не уточнил, когда именно это произошло.