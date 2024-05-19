За атакою на нафтобазу у Ленінградській області стоїть ГУР – джерело

В ніч на 19 травня в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України зазнала атаки Виборзька нафтобаза в Ленінградській області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Деталі: За словами джерела УП, за допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному обʼєкті, який використовується державою-агресором у військових цілях. В результаті операції ГУР їх було знищено.

Реклама:

Мешканці Виборга повідомляли у соцмережах про потужний вибух в місті близько 2:50 ночі, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.

Пряма мова: "Декарбонізація путінської диктатури триватиме й надалі, послідовно і методично, поки Росія використовує нафтогазову галузь у воєнних цілях або не забереться з України. Ціна російської агресії для кремля постійно зростатиме і вже зараз відображається на їхній здатності забезпечувати пальним навіть внутрішній ринок. Далі буде".

Що передувало: Російські телеграм-канали повідомляли, що в ніч на неділю у Виборзі Ленінградської області пролунали вибухи і почалися пожежі.