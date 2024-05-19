Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

За атакой на нефтебазу в Ленинградской области стоит ГУР – источник

Валентина РоманенкоВоскресенье, 19 мая 2024, 12:49
За атакой на нефтебазу в Ленинградской области стоит ГУР – источник
фото из соцсетей

В ночь на 19 мая в результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины подверглась атаке Выборгская нефтебаза в Ленинградской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: По словам источника УП, с помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте, который используется государством-агрессором в военных целях. В результате операции ГУР они были уничтожены.

Реклама:

Жители Выборга сообщали в соцсетях о мощном взрыве в городе около 2:50 ночи, после которого на территории нефтебазы начался пожар.

Прямая речь: "Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и дальше, последовательно и методично, пока Россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не уберется из Украины. Цена российской агрессии для Кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать топливом даже внутренний рынок. Дальше - больше".

Что предшествовало: Российские телеграм-каналы сообщали, что в ночь на воскресенье в Выборге Ленинградской области прогремели взрывы и начались пожары.

Темы: ГУР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Первая группа украинских пилотов закончила обучение в США

Президента Чехии госпитализировали после аварии

фото, видеоГлава Нацпола живет в доме подруги, а сестра торгует топливом с фигурантами дел полиции – СМИ

видео, Обновлено Сразу в нескольких городах во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах

Стрелявший в Фицо объяснил свой поступок: хотел изменить политику Словакии в отношении Украины

Бойцы 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25

Все новости...
ГУР
Важные цели врага в Новороссийске, Севастополе и Туапсе атаковали ГУР и СБУ – источники
Дроны ГУР снова побеспокоили российскую оборонку: поражен объект в Туле – источник
Атака дронов на топливную базу в Ростовской области была операцией ГУР – источник
Последние новости
06:16
ISW: Обвинения в коррупции это формальная причина для увольнений руководства Минобороны РФ 
05:21
США введут визовые ограничения для Грузии из-за закона об "иноагентах"
04:38
Первая группа украинских пилотов закончила обучение в США
03:53
ФутболНе для наказания: на Копа Америка-2024 впервые появится розовая карточка
03:48
Байден намерен назначить Кению главным союзником США вне НАТО
02:49
Атеш: В Алуште поражен узел связи российских оккупантов
02:15
Президента Чехии госпитализировали после аварии
01:25
Польша и Греция направили в Еврокомиссию письмо: просят общеевропейскую систему ПВО
00:44
фото, видеоГлава Нацпола живет в доме подруги, а сестра торгует топливом с фигурантами дел полиции – СМИ
00:43
В Харькове из-за ночного попадания повреждены дома
Все новости...
Реклама:
Реклама: