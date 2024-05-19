За атакой на нефтебазу в Ленинградской области стоит ГУР – источник

В ночь на 19 мая в результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины подверглась атаке Выборгская нефтебаза в Ленинградской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: По словам источника УП, с помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на указанном объекте, который используется государством-агрессором в военных целях. В результате операции ГУР они были уничтожены.

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Жители Выборга сообщали в соцсетях о мощном взрыве в городе около 2:50 ночи, после которого на территории нефтебазы начался пожар.

Прямая речь: "Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и дальше, последовательно и методично, пока Россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не уберется из Украины. Цена российской агрессии для Кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать топливом даже внутренний рынок. Дальше - больше".

Что предшествовало: Российские телеграм-каналы сообщали, что в ночь на воскресенье в Выборге Ленинградской области прогремели взрывы и начались пожары.