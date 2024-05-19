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"Одне з улюблених місць харків’ян": Терехов повідомив про нові обстріли центра міста

Роман ПетренкоНеділя, 19 травня 2024, 15:52
Одне з улюблених місць харків’ян: Терехов повідомив про нові обстріли центра міста
ілюстративне фото з харкова, фото: ДСНС

У неділю після обіду російські війська знову атакували центр Харкова, є постраждалі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, Харківська ОВА

Пряма мова Терехова: "Останні два удари прийшлися по центральній частині міста.

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Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга - в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян.

Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?".

Деталі: За інформацією мерії, є постраждалі.

ВІДЕО ДНЯ

В ОВА уточнили, що це "відкрита територія поблизу паркової зони" у Шевченківському районі, влучання у землю біля футбольного поля.

Попередньо росіяни атакували КАБом.

Нагадаємо: Внаслідок ранкового удару 19 травня у Харківському районі загинуло щонайменше 5 людей.

Теми: Харківобстріл
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