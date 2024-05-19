"Одне з улюблених місць харків’ян": Терехов повідомив про нові обстріли центра міста
У неділю після обіду російські війська знову атакували центр Харкова, є постраждалі.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, Харківська ОВА
Пряма мова Терехова: "Останні два удари прийшлися по центральній частині міста.
Одна ракета прилетіла на цвинтар, друга - в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян.
Зайве ж казати, що ані на кладовищі, ані в рекреаційній зоні жодної військової інфраструктури немає?".
Деталі: За інформацією мерії, є постраждалі.
В ОВА уточнили, що це "відкрита територія поблизу паркової зони" у Шевченківському районі, влучання у землю біля футбольного поля.
Попередньо росіяни атакували КАБом.
Нагадаємо: Внаслідок ранкового удару 19 травня у Харківському районі загинуло щонайменше 5 людей.