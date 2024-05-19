"Любимое место харьковчан": мэр сообщил о новых обстрелах центра города
В воскресенье после обеда российские войска снова атаковали центр Харькова, есть пострадавшие.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковская ОВА
Прямая речь Терехова: "Последние два удара пришлись по центральной части города.
Одна ракета прилетела на кладбище, вторая - в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан.
Излишне говорить, что ни на кладбище, ни в рекреационной зоне никакой военной инфраструктуры нет?".
Детали: По информации мэрии, есть пострадавшие.
В ОВА уточнили, что это "открытая территория вблизи парковой зоны" в Шевченковском районе, попадание в землю возле футбольного поля.
Предварительно россияне атаковали КАБом.
Напомним: В результате утреннего удара 19 мая в Харьковском районе погибли по меньшей мере 5 человек.