"Любимое место харьковчан": мэр сообщил о новых обстрелах центра города

В воскресенье после обеда российские войска снова атаковали центр Харькова, есть пострадавшие.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковская ОВА

Прямая речь Терехова: "Последние два удара пришлись по центральной части города.

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Одна ракета прилетела на кладбище, вторая - в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан.

Излишне говорить, что ни на кладбище, ни в рекреационной зоне никакой военной инфраструктуры нет?".

Детали: По информации мэрии, есть пострадавшие.

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В ОВА уточнили, что это "открытая территория вблизи парковой зоны" в Шевченковском районе, попадание в землю возле футбольного поля.

Предварительно россияне атаковали КАБом.

Напомним: В результате утреннего удара 19 мая в Харьковском районе погибли по меньшей мере 5 человек.