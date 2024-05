В Ірані все ще шукають президента: "Його життя під загрозою"

В Ірані задіяні всі ресурси, в тому числі Збройні сили, для пошуку президента країни Ібрагіма Раїсі, який зазнав катастрофи на вертольоті.

Джерело: агентство Tasnim, Reuters

Деталі: Начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Бакері наказав збройним силам, включаючи КВІР, армію і правоохоронні органи, задіяти "всі ресурси, обладнання і можливості для пошуково-рятувальних робіт у зв'язку з аварією вертольота президента Раїсі і його пасажирів".

Голова Іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що 40 груп швидкого реагування проводять пошукові роботи в районі, де сталася аварія гелікоптера.

Він додав, що погодні умови вкрай несприятливі, а місцевість складна для навігації.

Emergency helicopters were stationed in #Varzaqan County, #Iran's East #Azerbaijan province, following an accident involving President #Raisi's helicopter. Given the weather in the area, two emergency ambulance buses from Tabriz have been dispatched to the scene. pic.twitter.com/nWy03UsHjF