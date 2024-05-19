В Ірані все ще шукають президента: "Його життя під загрозою"

В Ірані задіяні всі ресурси, в тому числі Збройні сили, для пошуку президента країни Ібрагіма Раїсі, який зазнав катастрофи на вертольоті.

Джерело: агентство Tasnim, Reuters

Деталі: Начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Бакері наказав збройним силам, включаючи КВІР, армію і правоохоронні органи, задіяти "всі ресурси, обладнання і можливості для пошуково-рятувальних робіт у зв'язку з аварією вертольота президента Раїсі і його пасажирів".

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Голова Іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що 40 груп швидкого реагування проводять пошукові роботи в районі, де сталася аварія гелікоптера.

Він додав, що погодні умови вкрай несприятливі, а місцевість складна для навігації.

Emergency helicopters were stationed in #Varzaqan County, #Iran's East #Azerbaijan province, following an accident involving President #Raisi's helicopter. Given the weather in the area, two emergency ambulance buses from Tabriz have been dispatched to the scene. pic.twitter.com/nWy03UsHjF ВІДЕО ДНЯ May 19, 2024

Іранський посадовець на умовах анонімності повідомив агентству Reuters, що життя президента Раїсі і міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана "під загрозою після аварії вертольота".

"Ми все ще сподіваємося, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає велике занепокоєння", – сказав він.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що причиною катастрофи стала погана погода, яка ускладнює рятувальні роботи.

"Зараз темно і почався дощ, але пошуки тривають. Рятувальні команди дісталися до району... проте дощ створив бруд, що ускладнює пошуки", – повідомив місцевий репортер державному телебаченню.

Weather conditions during the rescue operation of the president's helicopter pic.twitter.com/UOUrKo8CP8 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 19, 2024

Державне телебачення зупинило всі свої регулярні програми, щоб показати молитви за Раїсі, які проходять по всій країні, а в кутку екрану – пряму трансляцію рятувальної операції.

Reuters зазначає, що катастрофа сталася на тлі зростаючих розбіжностей всередині Ірану через низку політичних, соціальних та економічних криз. Правителі Ірану стикаються з міжнародним тиском через суперечливу ядерну програму Тегерана і поглиблення військових зв'язків з Росією під час війни в Україні.

Довідково: Іран підтримує Росію в її загарбницькій війні проти України. Зокрема, продає країні-агресору безпілотники "Шахед", якими РФ постійно атакує українську територію. Крім того, за даними аналітиків, Іран будував заводи з виробництва дронів у Росії та Білорусі.

У квітні Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль за допомогою ракет і безпілотників у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульському комплексу в Дамаску, в результаті якого загинули кілька членів КВІР.

14 травня Рада ЄС погодила розширення санкційного механізму проти Ірану за його підтримку Росії у війні проти України та деструктивні дії на Близькому Сході.

Що передувало: Гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі зазнав катастрофи неділю, коли той повертався з Азербайджану. Це сталося поблизу міста Джольфа, приблизно за 600 км на північний захід від столиці Ірану Тегерана.