Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

В Ірані все ще шукають президента: "Його життя під загрозою"

Катерина ТищенкоНеділя, 19 травня 2024, 20:19
В Ірані все ще шукають президента: Його життя під загрозою
рятувально-пошукова операція в Ірані, фото: IRNA

В Ірані задіяні всі ресурси, в тому числі Збройні сили, для пошуку президента країни Ібрагіма Раїсі, який зазнав катастрофи на вертольоті.

Джерело: агентство Tasnim, Reuters

Деталі: Начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Бакері наказав збройним силам, включаючи КВІР, армію і правоохоронні органи, задіяти "всі ресурси, обладнання і можливості для пошуково-рятувальних робіт у зв'язку з аварією вертольота президента Раїсі і його пасажирів".

Реклама:

Голова Іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що 40 груп швидкого реагування проводять пошукові роботи в районі, де сталася аварія гелікоптера.

Він додав, що погодні умови вкрай несприятливі, а місцевість складна для навігації.

Іранський посадовець на умовах анонімності повідомив агентству Reuters, що життя президента Раїсі і міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана "під загрозою після аварії вертольота".

"Ми все ще сподіваємося, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає велике занепокоєння", – сказав він.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що причиною катастрофи стала погана погода, яка ускладнює рятувальні роботи.

"Зараз темно і почався дощ, але пошуки тривають. Рятувальні команди дісталися до району... проте дощ створив бруд, що ускладнює пошуки", – повідомив місцевий репортер державному телебаченню.

Державне телебачення зупинило всі свої регулярні програми, щоб показати молитви за Раїсі, які проходять по всій країні, а в кутку екрану – пряму трансляцію рятувальної операції.

Reuters зазначає, що катастрофа сталася на тлі зростаючих розбіжностей всередині Ірану через низку політичних, соціальних та економічних криз. Правителі Ірану стикаються з міжнародним тиском через суперечливу ядерну програму Тегерана і поглиблення військових зв'язків з Росією під час війни в Україні.

Довідково: Іран підтримує Росію в її загарбницькій війні проти України. Зокрема, продає країні-агресору безпілотники "Шахед", якими РФ постійно атакує українську територію. Крім того, за даними аналітиків, Іран будував заводи з виробництва дронів у Росії та Білорусі.

У квітні Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль за допомогою ракет і безпілотників у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульському комплексу в Дамаску, в результаті якого загинули кілька членів КВІР.

14 травня Рада ЄС погодила розширення санкційного механізму проти Ірану за його підтримку Росії у війні проти України та деструктивні дії на Близькому Сході.

Що передувало: Гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі зазнав катастрофи неділю, коли той повертався з Азербайджану. Це сталося поблизу міста Джольфа, приблизно за 600 км на північний захід від столиці Ірану Тегерана.

Теми: Іран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
Іран
У Німеччині обурені заявою єврокомісара про "солідарність ЄС" після аварії з президентом Ірану
Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота
Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану – ЗМІ
Останні новини
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: