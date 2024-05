В Иране все еще ищут президента: "Его жизнь под угрозой"

В Иране задействованы все ресурсы, в том числе Вооруженные силы, для поиска президента страны Ибрагима Раиси, который потерпел крушение на вертолете.

Источник: агентство Tasnim, Reuters

Детали: Начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери приказал вооруженным силам, включая КСИР, армию и правоохранительные органы, задействовать "все ресурсы, оборудование и возможности для поисково-спасательных работ в связи с крушением вертолета президента Раиси и его пассажиров".

Председатель Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд сообщил, что 40 групп быстрого реагирования проводят поисковые работы в районе, где произошло крушение вертолета.

Он добавил, что погодные условия крайне неблагоприятные, а местность сложная для навигации.

Emergency helicopters were stationed in #Varzaqan County, #Iran's East #Azerbaijan province, following an accident involving President #Raisi's helicopter. Given the weather in the area, two emergency ambulance buses from Tabriz have been dispatched to the scene. pic.twitter.com/nWy03UsHjF