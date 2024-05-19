В Иране все еще ищут президента: "Его жизнь под угрозой"

В Иране задействованы все ресурсы, в том числе Вооруженные силы, для поиска президента страны Ибрагима Раиси, который потерпел крушение на вертолете.

Источник: агентство Tasnim, Reuters

Детали: Начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери приказал вооруженным силам, включая КСИР, армию и правоохранительные органы, задействовать "все ресурсы, оборудование и возможности для поисково-спасательных работ в связи с крушением вертолета президента Раиси и его пассажиров".

Реклама:

Председатель Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд сообщил, что 40 групп быстрого реагирования проводят поисковые работы в районе, где произошло крушение вертолета.

Он добавил, что погодные условия крайне неблагоприятные, а местность сложная для навигации.

Emergency helicopters were stationed in #Varzaqan County, #Iran's East #Azerbaijan province, following an accident involving President #Raisi's helicopter. Given the weather in the area, two emergency ambulance buses from Tabriz have been dispatched to the scene. pic.twitter.com/nWy03UsHjF ВИДЕО ДНЯ May 19, 2024

Иранский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что жизнь президента Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амирабдоллахиана "под угрозой после крушения вертолета".

"Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места катастрофы, вызывает большое беспокойство", - сказал он.

Иранские государственные СМИ сообщили, что причиной катастрофы стала плохая погода, которая затрудняет спасательные работы.

"Сейчас темно и начался дождь, но поиски продолжаются. Спасательные команды добрались до района... однако дождь создал грязь, что затрудняет поиски", - сообщил местный репортер государственному телевидению.

Weather conditions during the rescue operation of the president's helicopter pic.twitter.com/UOUrKo8CP8 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 19, 2024

Государственное телевидение остановило все свои регулярные программы, чтобы показать молитвы за Раиси, которые проходят по всей стране, а в углу экрана – прямую трансляцию спасательной операции.

Reuters отмечает, что катастрофа произошла на фоне растущих разногласий внутри Ирана из-за ряда политических, социальных и экономических кризисов. Правители Ирана сталкиваются с международным давлением из-за спорной ядерной программы Тегерана и углубления военных связей с Россией во время войны в Украине.

Справочно: Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины. В частности, продает стране-агрессору беспилотники "Шахед", которыми РФ постоянно атакует украинскую территорию. Кроме того, по данным аналитиков, Иран строил заводы по производству дронов в России и Беларуси.

В апреле Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль с помощью ракет и беспилотников в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому комплексу в Дамаске, в результате которого погибли несколько членов КСИР.

14 мая Совет ЕС согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке.

Что предшествовало: Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси потерпел катастрофу в воскресенье, когда тот возвращался из Азербайджана. Это произошло вблизи города Джольфа, примерно в 600 км к северо-западу от столицы Ирана Тегерана.