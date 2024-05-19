В Иране все еще ищут президента: "Его жизнь под угрозой"
В Иране задействованы все ресурсы, в том числе Вооруженные силы, для поиска президента страны Ибрагима Раиси, который потерпел крушение на вертолете.
Источник: агентство Tasnim, Reuters
Детали: Начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери приказал вооруженным силам, включая КСИР, армию и правоохранительные органы, задействовать "все ресурсы, оборудование и возможности для поисково-спасательных работ в связи с крушением вертолета президента Раиси и его пассажиров".
Председатель Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд сообщил, что 40 групп быстрого реагирования проводят поисковые работы в районе, где произошло крушение вертолета.
Он добавил, что погодные условия крайне неблагоприятные, а местность сложная для навигации.
Emergency helicopters were stationed in #Varzaqan County, #Iran's East #Azerbaijan province, following an accident involving President #Raisi's helicopter. Given the weather in the area, two emergency ambulance buses from Tabriz have been dispatched to the scene. pic.twitter.com/nWy03UsHjF— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 19, 2024ВИДЕО ДНЯ
Иранский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что жизнь президента Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амирабдоллахиана "под угрозой после крушения вертолета".
"Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места катастрофы, вызывает большое беспокойство", - сказал он.
Иранские государственные СМИ сообщили, что причиной катастрофы стала плохая погода, которая затрудняет спасательные работы.
"Сейчас темно и начался дождь, но поиски продолжаются. Спасательные команды добрались до района... однако дождь создал грязь, что затрудняет поиски", - сообщил местный репортер государственному телевидению.
Weather conditions during the rescue operation of the president's helicopter pic.twitter.com/UOUrKo8CP8— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 19, 2024
Государственное телевидение остановило все свои регулярные программы, чтобы показать молитвы за Раиси, которые проходят по всей стране, а в углу экрана – прямую трансляцию спасательной операции.
Reuters отмечает, что катастрофа произошла на фоне растущих разногласий внутри Ирана из-за ряда политических, социальных и экономических кризисов. Правители Ирана сталкиваются с международным давлением из-за спорной ядерной программы Тегерана и углубления военных связей с Россией во время войны в Украине.
Справочно: Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины. В частности, продает стране-агрессору беспилотники "Шахед", которыми РФ постоянно атакует украинскую территорию. Кроме того, по данным аналитиков, Иран строил заводы по производству дронов в России и Беларуси.
В апреле Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль с помощью ракет и беспилотников в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому комплексу в Дамаске, в результате которого погибли несколько членов КСИР.
14 мая Совет ЕС согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке.
Что предшествовало: Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси потерпел катастрофу в воскресенье, когда тот возвращался из Азербайджана. Это произошло вблизи города Джольфа, примерно в 600 км к северо-западу от столицы Ирана Тегерана.