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В Иране все еще ищут президента: "Его жизнь под угрозой"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 мая 2024, 20:19
В Иране все еще ищут президента: Его жизнь под угрозой
спасательно-поисковая операция в Иране, фото: IRNA

В Иране задействованы все ресурсы, в том числе Вооруженные силы, для поиска президента страны Ибрагима Раиси, который потерпел крушение на вертолете.

Источник: агентство Tasnim, Reuters

Детали: Начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери приказал вооруженным силам, включая КСИР, армию и правоохранительные органы, задействовать "все ресурсы, оборудование и возможности для поисково-спасательных работ в связи с крушением вертолета президента Раиси и его пассажиров".

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Председатель Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд сообщил, что 40 групп быстрого реагирования проводят поисковые работы в районе, где произошло крушение вертолета.

Он добавил, что погодные условия крайне неблагоприятные, а местность сложная для навигации.

Иранский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что жизнь президента Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амирабдоллахиана "под угрозой после крушения вертолета".

"Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места катастрофы, вызывает большое беспокойство", - сказал он.

Иранские государственные СМИ сообщили, что причиной катастрофы стала плохая погода, которая затрудняет спасательные работы.

"Сейчас темно и начался дождь, но поиски продолжаются. Спасательные команды добрались до района... однако дождь создал грязь, что затрудняет поиски", - сообщил местный репортер государственному телевидению.

Государственное телевидение остановило все свои регулярные программы, чтобы показать молитвы за Раиси, которые проходят по всей стране, а в углу экрана – прямую трансляцию спасательной операции.

Reuters отмечает, что катастрофа произошла на фоне растущих разногласий внутри Ирана из-за ряда политических, социальных и экономических кризисов. Правители Ирана сталкиваются с международным давлением из-за спорной ядерной программы Тегерана и углубления военных связей с Россией во время войны в Украине.

Справочно: Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины. В частности, продает стране-агрессору беспилотники "Шахед", которыми РФ постоянно атакует украинскую территорию. Кроме того, по данным аналитиков, Иран строил заводы по производству дронов в России и Беларуси.

В апреле Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль с помощью ракет и беспилотников в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому комплексу в Дамаске, в результате которого погибли несколько членов КСИР.

14 мая Совет ЕС согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке.

Что предшествовало: Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси потерпел катастрофу в воскресенье, когда тот возвращался из Азербайджана. Это произошло вблизи города Джольфа, примерно в 600 км к северо-западу от столицы Ирана Тегерана.

Темы: Иран
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