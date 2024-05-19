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В "Укренерго" розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління

Катерина ТищенкоНеділя, 19 травня 2024, 23:07
В Укренерго розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління
вимкнення електрики у Києві в жовтні 2022 року, фото AFP via Getty Images

Підвищення температури повітря наступного тижня дасть можливість уникати відключень електроенергії вночі та зранку, однак загалом протягом літа, осені й наступної зими відключення можуть застосовуватися.

Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону в неділю ввечері

Пряма мова: "Як ми й оголосили, завтра з 6 вечора до опівночі будуть вірогідно застосовані графіки погодинних вимкнень для промисловості й населення у зв’язку з тим, що в енергосистемі не вистачає потужності для того, щоб покрити вечірній пік споживання.

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Якщо порівнювати з минулим тижнем, то погодні умови будуть більш сприятливими, температура навколишнього середовища очікується вищою. Відповідно, споживання буде трохи меншим, ніж було минулого тижня. Тому ми сподіваємося, що це дасть можливість уникати відключень вночі, як це було подекуди цього тижня, і також в період ранкового максимуму споживання".

Деталі: Відповідаючи на питання, скільки приблизно ще будуть вимикати українцям світло, Кудрицький сказав, що це може тривати принаймні протягом літа, осені й наступної зими.

Пряма мова: "За даних умов світло будуть вимикати, поки не відновиться генерація. Це займе місяці. І це за умови, що не буде нових обстрілів. Протягом літа і протягом осені й наступної зими нам треба бути готовими до того, що періодично графіки відключень можуть бути застосовані.

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Ми зараз у такій ситуації, коли в нас дуже сильний дефіцит виробництва електроенергії, електростанції швидко відновити після таких тяжких пошкоджень неможливо. Тому дефіцити час від часу виникатимуть, і вимкнення споживачів, графіки відключень можуть повертатися час від часу. Нам усім треба бути до цього готовими".

Що передувало: Цього тижня по всій Україні почалися екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії.

У суботу для побутових споживачів відключення не проводилися. На неділю їх анонсували лише у Полтавській та Харківській областях.

У понеділок, 20 травня, з 18 до 24 години у всіх регіонах плануються відключення електроенергії для промислових і побутових споживачів.

Читайте також: Аварійні відключення по всій Україні: чому вимикають світло та як допомогти енергосистемі?

Теми: електроенергіяенергетика
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