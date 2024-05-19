В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Повышение температуры воздуха на следующей неделе даст возможность избегать отключений электроэнергии ночью и утром, однако в целом в течение лета, осени и следующей зимы отключения могут применяться.

Источник: председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона в воскресенье вечером

Прямая речь: "Как мы и объявили, завтра с 6 вечера до полуночи будут вероятно применены графики почасовых отключений для промышленности и населения в связи с тем, что в энергосистеме не хватает мощности для того, чтобы покрыть вечерний пик потребления.

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Если сравнивать с прошлой неделей, то погодные условия будут более благоприятными, температура окружающей среды ожидается выше. Соответственно, потребление будет немного меньше, чем было на прошлой неделе. Поэтому мы надеемся, что это даст возможность избегать отключений ночью, как это было иногда на этой неделе, и также в период утреннего максимума потребления".

Детали: Отвечая на вопрос, сколько примерно еще будут выключать украинцам свет, Кудрицкий сказал, что это может продолжаться по крайней мере в течение лета, осени и следующей зимы.

Прямая речь: "При данных условиях свет будут выключать, пока не восстановится генерация. Это займет месяцы. И это при условии, что не будет новых обстрелов. В течение лета и в течение осени и следующей зимы нам надо быть готовыми к тому, что периодически графики отключений могут быть применены.

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Мы сейчас в такой ситуации, когда у нас очень сильный дефицит производства электроэнергии, электростанции быстро восстановить после таких тяжелых повреждений невозможно. Поэтому дефициты время от времени будут возникать, и отключения потребителей, графики отключений могут возвращаться время от времени. Нам всем надо быть к этому готовыми".

Что предшествовало: На этой неделе по всей Украине начались экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии.

В субботу для бытовых потребителей отключения не проводились. На воскресенье их анонсировали только в Полтавской и Харьковской областях.

В понедельник, 20 мая, с 18 до 24 часов во всех регионах планируются отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей.

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