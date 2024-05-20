DeepState: Росіяни просунулися в районах 10 населених пунктів
Понеділок, 20 травня 2024, 02:28
Аналітики DeepState повідомляють про просування росіян біля 10 населених пунктів у Запорізькій області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Парасковіїівці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміка, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки".
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Що передувало: У зведенні за 22.30 минулої доби Генштаб ЗСУ повідомляв, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.