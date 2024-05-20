DeepState: Росіяни просунулися в районах 10 населених пунктів

Аналітики DeepState повідомляють про просування росіян біля 10 населених пунктів у Запорізькій області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Парасковіїівці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміка, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки".

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Що передувало: У зведенні за 22.30 минулої доби Генштаб ЗСУ повідомляв, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.