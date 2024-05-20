DeepState: Россияне продвинулись в районах 10 населенных пунктов

Аналитики DeepState сообщают о продвижении россиян возле 10 населенных пунктов в Запорожской области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся юго-восточнее и южнее Роботино, возле Вербового, в Парасковиевке, в Нетайловом, возле Яснобродовки, Новопокровского, Керамика, Берестового, в Зеленом и возле Бугруватки".

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Что предшествовало: В сводке за 22.30 минувших суток Генштаб ВСУ сообщал, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.