DeepState: Россияне продвинулись в районах 10 населенных пунктов
Понедельник, 20 мая 2024, 02:28
Аналитики DeepState сообщают о продвижении россиян возле 10 населенных пунктов в Запорожской области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся юго-восточнее и южнее Роботино, возле Вербового, в Парасковиевке, в Нетайловом, возле Яснобродовки, Новопокровского, Керамика, Берестового, в Зеленом и возле Бугруватки".
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Что предшествовало: В сводке за 22.30 минувших суток Генштаб ВСУ сообщал, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.