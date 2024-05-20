Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

DeepState: Россияне продвинулись в районах 10 населенных пунктов

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 мая 2024, 02:28
DeepState: Россияне продвинулись в районах 10 населенных пунктов
скриншот карты DeepState

Аналитики DeepState сообщают о продвижении россиян возле 10 населенных пунктов в Запорожской области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся юго-восточнее и южнее Роботино, возле Вербового, в Парасковиевке, в Нетайловом, возле Яснобродовки, Новопокровского, Керамика, Берестового, в Зеленом и возле Бугруватки".

Реклама:

Что предшествовало: В сводке за 22.30 минувших суток Генштаб ВСУ сообщал, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
война
Президент Болгарии назвал победу Украины над Россией невозможной
Зеленский между Черчиллем и Чаплиным. Пять лет президента "темных времен" в цитатах
Defense Express: Россияне перебросили на базу "Оленья" треть бомбардировщиков
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: