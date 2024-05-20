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Спасатели нашли вертолет президента Ирана – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 мая 2024, 05:52
Спасатели нашли вертолет президента Ирана – СМИ
фото: Tasnim

Турецкий беспилотник, предположительно, обнаружил место падения пропавшего вертолета президента Ирана в горах вблизи границ Ирана с Азербайджаном и Турцией.

Источник: иранское агентство IRNA, Tasnim, АР со ссылкой на председателя Иранского общества Красного Полумесяца

Детали: АР отмечает, что по словам председателя Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хоссейна Коливанда (Pir Hossein Kolivand), на рассвете в понедельник спасатели увидели вертолет с расстояния около 2 километров.

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К тому времени с момента исчезновения вертолета прошло 12 часов.

По данным СМИ, на месте аварии "никаких признаков жизни" не обнаружили.

Перед этим сообщалось, что турецкий беспилотник, предположительно, обнаружил место падения пропавшего вертолета президента Ирана в горах вблизи границ Ирана с Азербайджаном и Турцией.

По данным IRNA, поисково-спасательные команды находилась на пути к возможному месту аварии. Впрочем, эта новость не была подтверждена официальными источниками.

Турецкий беспилотный летательный аппарат большой дальности Akinji также обнаружил теплового излучения, которое могло быть местом падения вертолета.

Командир Корпуса стражей исламской революции Ирана подтвердил обнаружение беспилотником источника тепла, которое, вероятно, являлось обломками вертолета.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, спасатели пытались найти место исчезновения вертолета, на борту которого находился президент Ирана и другие официальные лица.

Что предшествовало: Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, вероятно, потерпел катастрофу в воскресенье, последствия неизвестны.

Темы: Иранавиа
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