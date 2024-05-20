Повітряні сили знищили усі 29 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну

Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 20 травня росіяни атакували Україну 29 дронами-камікадзе "Шахед", а також Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", усі дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою усі 29 "Шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях".

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Деталі: Повідомляється, що "Шахеди" окупанти запускали з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

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