Повітряні сили знищили усі 29 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну
Понеділок, 20 травня 2024, 08:08
Уночі 20 травня росіяни атакували Україну 29 дронами-камікадзе "Шахед", а також Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", усі дрони вдалося знищити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою усі 29 "Шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях".
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Деталі: Повідомляється, що "Шахеди" окупанти запускали з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ та Курськ.
До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше повідомлялося, що росіяни всю ніч атакували Україну "Шахедами".