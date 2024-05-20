Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину
Понедельник, 20 мая 2024, 08:08
Ночью 20 мая россияне атаковали Украину 29 дронами-камикадзе "Шахед", а также Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М", все дроны удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя все 29 "Шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях".
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Детали: Сообщается, что "Шахеды" оккупанты запускали из районов российских городов Приморско-Ахтарск и Курск.
К отражению воздушного нападения привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее сообщалось, что россияне всю ночь атаковали Украину "Шахедами".