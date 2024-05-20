Постанова Кабміну: з 18 липня повістки в Україні почнуть розсилати поштою

Кабінет Міністрів затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. З 18 липня повістки до ТЦК зможуть надсилати поштою. Така повістка буде вважатися підтвердженою, якщо зафіксували відмову її отримання або відсутність військовозобов'язаного за адресою проживання.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на постанову від 16 травня 2024 року № 560

Деталі: Згідно з цим документом, резервісти та військовозобов'язані протягом 60 днів після оголошення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК за місцем свого перебування або місцезнаходження.

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Також зазначається, що повістка про виклик до ТЦК з повідомленням про вручення на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, зокрема адреси місця проживання.

"У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання".

Вказано, що повістку надішлють не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником.

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"При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше чотирнадцятого дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення".

Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Крім того в документі зазначена процедура відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки.

"У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину".

Акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

Акт відмови від отримання повістки реєструється в районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Також вказано, що у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доправляє громадянина до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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