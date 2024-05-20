Постановление Кабмина: с 18 июля повестки в Украине начнут рассылать по почте

Кабинет Министров утвердил Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. С 18 июля повестки в ТЦК смогут присылать по почте. Такая повестка будет считаться подтвержденной, если зафиксировали отказ ее получения или отсутствие военнообязанного по адресу проживания.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 года № 560

Детали: Согласно этому документу, резервисты и военнообязанные в течение 60 дней после объявления мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК по месту своего пребывания или местонахождения.

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Также отмечается, что повестка о вызове в ТЦК с уведомлением о вручении на адрес места жительства может быть направлена после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в частности адреса места жительства.

"В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства".

Указано, что повестку пришлют не позднее чем в течение следующего дня после подписи повестки соответствующим руководителем.

"При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее четырнадцатого дня со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении".

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Надлежащим подтверждением оповещения в случае направления повестки средствами почтовой связи является:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Кроме того в документе указана процедура отказа резервиста или военнообязанного от получения повестки.

"В случае отказа резервиста или военнообязанного от получения повестки представителем, который уполномочен вручать повестки, составляется акт отказа от получения повестки, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа от получения повестки объявляется гражданину".

Акт отказа от получения повестки подается руководителю районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки для принятия мер к привлечению правонарушителя к административной ответственности.

Акт отказа от получения повестки регистрируется в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Также указано, что в случае отказа от получения повестки полицейский, который входит состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставляет гражданина в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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