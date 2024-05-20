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"Резерв+": у Міноборони пояснили, що робити тим, хто помилково опинився в розшуку ТЦК

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 травня 2024, 17:11
Резерв+: у Міноборони пояснили, що робити тим, хто помилково опинився в розшуку ТЦК
ілюстративне зображення

Українці, які під час оновлення військово-облікових даних через застосунок "Резерв+" дізналися про помилковий статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки та виправити помилку в ТЦК та СП. Наразі Міноборони працює над додатковим функціоналом, щоб це можна було робити онлайн.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми запустили можливість надавати запити до нашої технічної підтримки щодо таких ситуацій. Ми зараз знаходимось в розробці додаткового функціоналу, щоб можна було дистанційно звернутися за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК та СП. Це буде дуже зручна історія, коли не треба буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було здійснено помилково.

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Ми розуміємо, що це людський фактор і оператор (ТЦК та СП) може теж помилятися, але завдяки тому, що людина бачить по собі фактичний статус, ми можемо ці помилки швидко виправляти.

Тобто зараз це звернення до служби підтримки і можливість зробити офлайн через візит до ТЦК і СП, трохи пізніше ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина взагалі для уточнення даних не ходила до ТЦК і СП".

Деталі: За словами Черногоренко, наразі українці є свідками народження "електронного ТЦК і СП".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 18 травня запрацював електронний кабінет військовозобов’язаного – застосунок "Резерв +".

За даними Міноборони, станом на 20 травня близько пів мільйона українських чоловіків призовного віку оновили свої військово-облікові дані у мобільному застосунку "Резерв+".

Речник МОУ Дмитро Лазуткін водночас підтвердив, що трапляються помилки (деякі військовозобов'язані побачили на свої екранах статус "Уточнюється" або "В розшуку").

Теми: мобілізаціяМіноборонидіджиталізація
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