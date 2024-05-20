Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

"Резерв+": в Минобороны объяснили, что делать тем, кто ошибочно оказался в розыске ТЦК

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 мая 2024, 17:11
Резерв+: в Минобороны объяснили, что делать тем, кто ошибочно оказался в розыске ТЦК
иллюстративное изображение

Украинцы, которые во время обновления военно-учетных данных через приложение "Резерв+" узнали об ошибочном статусе розыска, могут обратиться в службу технической поддержки и исправить ошибку в ТЦК и СП. Сейчас Минобороны работает над дополнительным функционалом, чтобы это можно было делать онлайн.

Источник: замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы запустили возможность предоставлять запросы в нашу техническую поддержку по таким ситуациям. Мы сейчас находимся в разработке дополнительного функционала, чтобы можно было дистанционно обратиться за исправлением данных, не имея визит в ТЦК и СП. Это будет очень удобная история, когда не надо будет ходить, снимать себя с розыска, если это было осуществлено по ошибке.

Реклама:

Мы понимаем, что это человеческий фактор и оператор (ТЦК и СП) может тоже ошибаться, но благодаря тому, что человек видит по себе фактический статус, мы можем эти ошибки быстро исправлять.

То есть сейчас это обращение в службу поддержки и возможность сделать офлайн через визит в ТЦК и СП, чуть позже мы сделаем это в автоматическом режиме, чтобы человек вообще для уточнения данных не ходил в ТЦК и СП".

Детали: По словам Черногоренко, сейчас украинцы являются свидетелями рождения "электронного ТЦК и СП". 

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 18 мая заработал электронный кабинет военнообязанного - приложение "Резерв +".

По данным Минобороны, по состоянию на 20 мая около полумиллиона украинских мужчин призывного возраста обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+".

Спикер МОУ Дмитрий Лазуткин в то же время подтвердил, что случаются ошибки (некоторые военнообязанные увидели на свои экранах статус "Уточняется" или "В розыске").

Темы: мобилизацияМинобороныдиджитализация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
мобилизация
Постановление Кабмина: с 18 июля повестки в Украине начнут рассылать по почте
МОУ: Уже 300 тысяч мужчин обновили данные через "Резерв+", приложение работает за рубежом
Пограничники не проверяют военно-учетные документы у дальнобойщиков – ГПСУ
Последние новости
13:32
БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика
13:27
Утечка данных Google показывает, что поисковик имеет "белый" список сайтов
13:15
После скандального увольнения Фарион восстановили в должности профессора Львовской политехники
13:05
Белый дом не ответил, приедет ли Байден на Саммит мира
13:01
Горор "Конотопская ведьма" выйдет в кинопрокат летом
12:55
фото Нетрезвый мужчина устроил стрельбу в Киеве и травмировал человека − полиция
12:53
Воздушные силы могут получить от Швеции летающий радар: как он усилит авиацию Украины
12:49
видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре
12:47
Познакомились в игре: в Киеве задержали мужчину, присылавшего 8-летнему мальчику интимные фото
12:46
Футбол"Шахтер" и "Динамо" борятся за Пихаленка
Все новости...
Реклама:
Реклама: