"Резерв+": в Минобороны объяснили, что делать тем, кто ошибочно оказался в розыске ТЦК

Украинцы, которые во время обновления военно-учетных данных через приложение "Резерв+" узнали об ошибочном статусе розыска, могут обратиться в службу технической поддержки и исправить ошибку в ТЦК и СП. Сейчас Минобороны работает над дополнительным функционалом, чтобы это можно было делать онлайн.

Источник: замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы запустили возможность предоставлять запросы в нашу техническую поддержку по таким ситуациям. Мы сейчас находимся в разработке дополнительного функционала, чтобы можно было дистанционно обратиться за исправлением данных, не имея визит в ТЦК и СП. Это будет очень удобная история, когда не надо будет ходить, снимать себя с розыска, если это было осуществлено по ошибке.

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Мы понимаем, что это человеческий фактор и оператор (ТЦК и СП) может тоже ошибаться, но благодаря тому, что человек видит по себе фактический статус, мы можем эти ошибки быстро исправлять.

То есть сейчас это обращение в службу поддержки и возможность сделать офлайн через визит в ТЦК и СП, чуть позже мы сделаем это в автоматическом режиме, чтобы человек вообще для уточнения данных не ходил в ТЦК и СП".

Детали: По словам Черногоренко, сейчас украинцы являются свидетелями рождения "электронного ТЦК и СП".

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Что предшествовало: 18 мая заработал электронный кабинет военнообязанного - приложение "Резерв +".

По данным Минобороны, по состоянию на 20 мая около полумиллиона украинских мужчин призывного возраста обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+".

Спикер МОУ Дмитрий Лазуткин в то же время подтвердил, что случаются ошибки (некоторые военнообязанные увидели на свои экранах статус "Уточняется" или "В розыске").