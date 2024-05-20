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Через зліт МіГ-31К по всій Україні оголошували третю за день повітряну тривогу

Тетяна ОлійникПонеділок, 20 травня 2024, 20:43
Через зліт МіГ-31К по всій Україні оголошували третю за день повітряну тривогу
МАПА ПОВІТРЯНИХ ТРИВОГ - ALERTS.IN.UA

Увечері 20 травня в Україні оголошували третю масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ 

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані!"

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Оновлено: О 21:09 повідомили про відбій загрози.

Що передувало:

  • Увечері 20 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт шістьох літаків МіГ-31К в Росії.
  • Вранці через зліт МіГ-31К російських загарбників по всій Україні оголошували повітряну тривогу, вона тривала більше 30 хвилин. У Миргородській громаді було чутно звук вибуху. Перед цим Повітряні сили фіксували ракету в напрямку Миргорода.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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