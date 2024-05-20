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Из-за взлета МиГ-31К по всей Украине объявляли третью за день воздушную тревогу

Татьяна ОлейникПонедельник, 20 мая 2024, 20:43
Из-за взлета МиГ-31К по всей Украине объявляли третью за день воздушную тревогу
КАРТА ВОЗДУШНЫХ ТРЕВОГ – ALERTS.IN.UA

Вечером 20 мая в Украине объявляли третью масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с Астрахани!"

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Обновлено: В 21:09 сообщили об отбое угрозы.

Что предшествовало:

  • Вечером 20 мая по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета шести самолетов МиГ-31К в России.
  • Утром из-за взлета МиГ-31К российских захватчиков по всей Украине объявляли воздушную тревогу, она длилась более 30 минут. В Миргородской общине был слышен звук взрыва. Перед этим воздушные силы фиксировали ракету в направлении Миргорода.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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