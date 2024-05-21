Наслідки нічної і ранкової атаки у Харкові: палали будинки, пошкоджені 25 вантажівок і автобусів, 7 постраждалих

У Харкові у результаті падання уламків російських "Шахедів" вирували пожежі, у результаті ранкового ракетного удару пошкоджені 25 вантажівок і автобусів і 3 приватні авто, загалом постраждали 7 людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, ДСНС у Facebook

Пряма мова голови ОВА: "Ворог всю ніч завдавав удари по Харкову. Уламки ворожих "Шахедів" зафіксовані в чотирьох локаціях. О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки. В усіх -гостра реакція на стрес. Інші два удари − в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає".

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Фото з Telegram Синєгубова

Деталі: Ще один уламок пошкодив мікроавтобус − там також виникла пожежа.

Фото з Telegram Синєгубова

За даними ДСНС, у результаті російської атаки "Шахедами" постраждали 5 людей.

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О 7:05 росіяни завдали ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури, у результаті чого постраждав 53-річний цивільний чоловік.

Доповнено: Пізніше голова ОВА повідомив, що у Харкові у результаті обстрілів пошкоджені 25 вантажних автомобілів і автобусів та 3 легкових автомобілі.

"Також пошкоджено вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємств. Пошкоджено 4 приватні будинки. Внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства постраждали 2 людини. Всього постраждали 7 людей − гостра реакція на стрес", − підсумував Синєгубов.

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