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Последствия ночной и утренней атаки в Харькове: пылали дома, повреждены 25 грузовиков и автобусов, 7 пострадавших

Ирина БалачукВторник, 21 мая 2024, 08:50
Последствия ночной и утренней атаки в Харькове: пылали дома, повреждены 25 грузовиков и автобусов, 7 пострадавших
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИНЕГУБОВА

В Харькове в результате падения обломков российских "Шахедов" бушевали пожары, в результате утреннего ракетного удара повреждены 25 грузовиков и автобусов и 3 частных авто, пострадали 7 человек.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС в Facebook 

Прямая речь главы ОВА: "Враг всю ночь наносил удары по Харькову. Обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в четырех локациях. В 02:09 в результате падения обломков горели 2 частных дома и гараж. Пострадали 3 человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. У всех − острая реакция на стресс. Другие два удара − в дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара. Пострадавших нет". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СИНЕГУБОВА

Детали: Еще один осколок повредил микроавтобус − там также возник пожар. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИНЕГУБОВА

По данным ГСЧС, в результате российской атаки "Шахедами" пострадали 5 человек.

ВИДЕО ДНЯ

В 7:05 россияне нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры, в результате чего пострадал 53-летний гражданский мужчина.

Дополнено: Позже глава ОВА сообщил, что в Харькове в результате обстрелов повреждены 25 грузовых автомобилей и автобусов и 3 легковых автомобиля.

"Также повреждены окна в трехэтажном офисном здании коммунального предприятий. Повреждены 4 частных дома. В результате ракетного обстрела транспортного предприятия пострадали 2 человека. Всего пострадали 7 человек − острая реакция на стресс", − подытожил Синегубов.

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Темы: ХарьковШахедракетный ударпожар
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