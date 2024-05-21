Зеленський про президентство: Мої п’ять років ще не закінчилися

Президент Володимир Зеленський, оцінюючи п’ять років перебування на посаді, сказав, що через воєнний стан його термін ще не закінчився.

Джерело: інтерв’ю Зеленського Reuters

Деталі: Журналіст запитав у Зеленського, як на його думку він впорався зі своєю роботою протягом 5 років президентства, на що той відповів: "Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються".

Реклама:

Пряма мова: "Я не можу оцінювати свою діяльність. Це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку і я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість вона завжди десь посередині".

Деталі: Зеленський додав, що радий бути президентом такого народу, який не "обернувся спиною" і прийняв виклики, які йому випали. "Я пишаюсь, що я президент України, ось моє ставлення до цих п’яти років", - сказав він.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ