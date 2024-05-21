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Зеленський про президентство: Мої п’ять років ще не закінчилися

Олександр ШумілінВівторок, 21 травня 2024, 15:34
Зеленський про президентство: Мої п’ять років ще не закінчилися
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський, оцінюючи п’ять років перебування на посаді, сказав, що через воєнний стан його термін ще не закінчився.

Джерело: інтерв’ю Зеленського Reuters

Деталі: Журналіст запитав у Зеленського, як на його думку він впорався зі своєю роботою протягом 5 років президентства, на що той відповів: "Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються".   

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Пряма мова: "Я не можу оцінювати свою діяльність. Це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку і я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість вона завжди десь посередині".

Деталі: Зеленський додав, що радий бути президентом такого народу, який не "обернувся спиною" і прийняв виклики, які йому випали. "Я пишаюсь, що я президент України, ось моє ставлення до цих п’яти років", - сказав він.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 травня 2024 року минуло рівно п'ять років, які передбачені для виконання президентом своїх обов’язків.
  • Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано нагадав, що Україна не може провести вільні вибори, тому що перебуває під ударами російських ракет, безпілотників і бомб, а мільйони людей стали переміщеними особами всередині країни та за її межами.
  • Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що президент України Володимир Зеленський не втратить свою легітимність після закінчення п’ятирічного строку повноважень 21 травня 2024 року, його повноваження триватимуть до обрання наступного очільника держави.

Теми: Зеленськийпрезидент
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