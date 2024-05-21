Зеленский о президентстве: Мои пять лет еще не закончились

Президент Владимир Зеленский, оценивая пять лет пребывания в должности, сказал, что из-за военного положения его срок еще не закончился.

Источник: интервью Зеленского Reuters

Детали: Журналист спросил у Зеленского, как по его мнению он справился со своей работой в течение 5 лет президентства, на что тот ответил: "Мои пять лет еще не закончились, из-за военного положения они продолжаются".

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Прямая речь: "Я не могу оценивать свою деятельность. Это просто не очень этично. Я думаю, что взгляд всегда справедлив где-то со стороны и я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость она всегда где-то посередине".

Детали: Зеленский добавил, что рад быть президентом такого народа, который не "повернулся спиной" и принял вызовы, которые ему выпали. "Я горжусь, что я президент Украины, вот мое отношение к этим пяти годам", - сказал он.

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