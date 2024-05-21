Зеленский о президентстве: Мои пять лет еще не закончились
Президент Владимир Зеленский, оценивая пять лет пребывания в должности, сказал, что из-за военного положения его срок еще не закончился.
Источник: интервью Зеленского Reuters
Детали: Журналист спросил у Зеленского, как по его мнению он справился со своей работой в течение 5 лет президентства, на что тот ответил: "Мои пять лет еще не закончились, из-за военного положения они продолжаются".
Прямая речь: "Я не могу оценивать свою деятельность. Это просто не очень этично. Я думаю, что взгляд всегда справедлив где-то со стороны и я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость она всегда где-то посередине".
Детали: Зеленский добавил, что рад быть президентом такого народа, который не "повернулся спиной" и принял вызовы, которые ему выпали. "Я горжусь, что я президент Украины, вот мое отношение к этим пяти годам", - сказал он.
Предыстория:
- 20 мая 2024 года прошло ровно пять лет, которые предусмотрены для выполнения президентом своих обязанностей.
- Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано напомнил, что Украина не может провести свободные выборы, потому что находится под ударами российских ракет, беспилотников и бомб, а миллионы людей стали перемещенными лицами внутри страны и за ее пределами.
- Министр юстиции Денис Малюська считает, что президент Украины Владимир Зеленский не потеряет свою легитимность после окончания пятилетнего срока полномочий 21 мая 2024 года, его полномочия продлятся до избрания следующего главы государства.