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Ворог вдарив "Шахедами" по енергооб'єктах Шостки та Конотопа

Олена ІвашківСереда, 22 травня 2024, 01:25
Ворог вдарив Шахедами по енергооб'єктах Шостки та Конотопа
фото ілюстративне: ДСНС

У ніч на 22 травня ворог "Шахедами" вдарив по енергетичних об’єктах Шостки та Конотопа у Сумській області.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Деталі: За інформацією місцевої влади, на місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

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Ведеться  робота по відновленню електропостачання, яке було припинене через ворожий удар.

Нагадаємо: 

Теми: ШахедСумська область
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