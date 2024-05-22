Ворог вдарив "Шахедами" по енергооб'єктах Шостки та Конотопа

У ніч на 22 травня ворог "Шахедами" вдарив по енергетичних об’єктах Шостки та Конотопа у Сумській області.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Деталі: За інформацією місцевої влади, на місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

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Ведеться робота по відновленню електропостачання, яке було припинене через ворожий удар.

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