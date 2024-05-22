Враг ударил "Шахедами" по энергообъектам Шостки и Конотопа

В ночь на 22 мая враг "Шахедами" ударил по энергетическим объектам Шостки и Конотопа в Сумской области.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Детали: По информации местных властей, на местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

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Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара.

Напомним: