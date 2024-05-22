Враг ударил "Шахедами" по энергообъектам Шостки и Конотопа
Среда, 22 мая 2024, 01:25
В ночь на 22 мая враг "Шахедами" ударил по энергетическим объектам Шостки и Конотопа в Сумской области.
Источник: Сумская ОВА в Telegram
Детали: По информации местных властей, на местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.
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Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара.
Напомним:
- В Воздушных силах ВСУ предупреждали об атаке вражеских "Шахедов" на область.