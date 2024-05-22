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Враг ударил "Шахедами" по энергообъектам Шостки и Конотопа

Алена ИвашкивСреда, 22 мая 2024, 01:25
Враг ударил Шахедами по энергообъектам Шостки и Конотопа
фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 22 мая враг "Шахедами" ударил по энергетическим объектам Шостки и Конотопа в Сумской области.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Детали: По информации местных властей, на местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

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Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара.

Напомним:

Темы: ШахедСумская область
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