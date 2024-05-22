Окупанти обстріляли Торецьк: загинув 26-річний чоловік
Середа, 22 травня 2024, 10:35
Одна людина загинула у результаті російських обстрілів міста Торецьк на Донеччині вранці 22 травня.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова Філашкіна: "1 людина загинула внаслідок обстрілу Торецька. Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку − убили 26-річного чоловіка".
Деталі: Голова ОВА закликав мешканців Донеччини не ризикувати своїм життям та евакуюватися.
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Передісторія:
- Дві людини загинули та ще дві, серед яких дитина, дістали поранення у результаті російського ракетного удару по передмістю Покровська Донецької області увечері 21 травня.