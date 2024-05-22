Окупанти обстріляли Торецьк: загинув 26-річний чоловік

Одна людина загинула у результаті російських обстрілів міста Торецьк на Донеччині вранці 22 травня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "1 людина загинула внаслідок обстрілу Торецька. Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку − убили 26-річного чоловіка".



Деталі: Голова ОВА закликав мешканців Донеччини не ризикувати своїм життям та евакуюватися.

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