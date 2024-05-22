Оккупанты обстреляли Торецк: погиб 26-летний мужчина

Фото из Telegram Филашкина

Один человек погиб в результате российских обстрелов города Торецк Донецкой области утром 22 мая.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "1 человек погиб в результате обстрела Торецка. Россияне обстреляли город сегодня утром − убили 26-летнего мужчину".

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Детали: Глава ОВА призвал жителей Донецкой области не рисковать своей жизнью и эвакуироваться.

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