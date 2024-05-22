Прокуратура показала наслідки ракетних ударів РФ по центру Чугуєва: 8 людей постраждали
Середа, 22 травня 2024, 12:25
За даними прокурорів, внаслідок російських ракетних ударів 22 травня по центру Чугуєва Харківської області постраждали 8 мирних мешканців.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
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Деталі: Зазначається, що росіяни повністю зруйнували дитячий садок, пошкодили прилеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі, адміністративні будівлі тощо.
Гостру реакцію на стрес та поранення отримали 8 людей, серед них: двоє чоловіків віком 28 та 67 років і шість жінок.
Повідомляється, що, попередньо, ворог вдарив по місту двома ракетами С-400 з території Бєлгородської області РФ.
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Передісторія:
Вранці 22 травня російські війська обстріляли центр міста Чугуїв Харківської області.