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Прокуратура показала наслідки ракетних ударів РФ по центру Чугуєва: 8 людей постраждали

Анастасія ПроцСереда, 22 травня 2024, 12:25
Прокуратура показала наслідки ракетних ударів РФ по центру Чугуєва: 8 людей постраждали
фото: Харківська обласна прокуратура

За даними прокурорів, внаслідок російських ракетних ударів 22 травня по центру Чугуєва Харківської області постраждали 8 мирних мешканців.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

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Деталі: Зазначається, що росіяни повністю зруйнували дитячий садок, пошкодили прилеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі, адміністративні будівлі тощо.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Гостру реакцію на стрес та поранення отримали 8 людей, серед них: двоє чоловіків віком 28 та 67 років і шість жінок.

Повідомляється, що, попередньо, ворог вдарив по місту двома ракетами С-400 з території Бєлгородської області РФ.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: Харківська обласна прокуратура

Передісторія:

Вранці 22 травня російські війська обстріляли центр міста Чугуїв Харківської області. 

Теми: Харківська областьпрокуратураракетний удар
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