Прокуратура показала последствия ракетных ударов РФ по центру Чугуева: 8 человек пострадали

По данным прокуроров, в результате российских ракетных ударов 22 мая по центру Чугуева Харьковской области пострадали 8 мирных жителей.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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Детали: Отмечается, что россияне полностью разрушили детский сад, повредили близлежащие жилые дома, магазины, офисные помещения, автомобили, административные здания и тому подобное.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Острую реакцию на стресс и ранения получили 8 человек, среди них: двое мужчин в возрасте 28 и 67 лет и шесть женщин.

Сообщается, что, предварительно, враг ударил по городу двумя ракетами С-400 с территории Белгородской области РФ.

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Предыстория:

Утром 22 мая российские войска обстреляли центр города Чугуев Харьковской области.