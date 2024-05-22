Прокуратура показала последствия ракетных ударов РФ по центру Чугуева: 8 человек пострадали
Среда, 22 мая 2024, 12:25
По данным прокуроров, в результате российских ракетных ударов 22 мая по центру Чугуева Харьковской области пострадали 8 мирных жителей.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Реклама:
Детали: Отмечается, что россияне полностью разрушили детский сад, повредили близлежащие жилые дома, магазины, офисные помещения, автомобили, административные здания и тому подобное.
Острую реакцию на стресс и ранения получили 8 человек, среди них: двое мужчин в возрасте 28 и 67 лет и шесть женщин.
Сообщается, что, предварительно, враг ударил по городу двумя ракетами С-400 с территории Белгородской области РФ.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
Утром 22 мая российские войска обстреляли центр города Чугуев Харьковской области.