Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Прокуратура показала последствия ракетных ударов РФ по центру Чугуева: 8 человек пострадали

Анастасия ПроцСреда, 22 мая 2024, 12:25
Прокуратура показала последствия ракетных ударов РФ по центру Чугуева: 8 человек пострадали
фото: Харьковская областная прокуратура

По данным прокуроров, в результате российских ракетных ударов 22 мая по центру Чугуева Харьковской области пострадали 8 мирных жителей.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Реклама:

Детали: Отмечается, что россияне полностью разрушили детский сад, повредили близлежащие жилые дома, магазины, офисные помещения, автомобили, административные здания и тому подобное.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Острую реакцию на стресс и ранения получили 8 человек, среди них: двое мужчин в возрасте 28 и 67 лет и шесть женщин.

Сообщается, что, предварительно, враг ударил по городу двумя ракетами С-400 с территории Белгородской области РФ.

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Предыстория:

Утром 22 мая российские войска обстреляли центр города Чугуев Харьковской области.

Темы: Харьковская областьпрокуратураракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоИран поставил России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5

Мировое сообщество резко осудило авиаудар Израиля по лагерю беженцев в Рафахе, где погибли 45 человек 

видео, фотоВ Луганске раздались взрывы, оккупанты пишут об атаке на город

Главный редактор Экономической правды присоединяется к рядам ВСУ

Россия впервые признала, что задержала украинскую журналистку Викторию Рощину

На 28 мая отключения электроэнергии не прогнозируются – "Укрэнерго"

Все новости...
Харьковская область
Оборона Волчанска: пограничники уничтожили российскую станцию РЭБ
СБУ задержала предпринимателя, который помогал РФ штурмовать Волчанск
Россияне ударили по центру Чугуева на Харьковщине: пострадали 7 человек
Последние новости
04:11
фото, видеоИран поставил России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5
03:23
Мировое сообщество резко осудило авиаудар Израиля по лагерю беженцев в Рафахе, где погибли 45 человек 
02:22
Россияне запустили ударные беспилотники по Украине
01:44
Германия выделит еще 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине
00:54
Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту Запорожья: разрушен терминал
00:45
КолонкаПозиция УП относительно мобилизации главного редактора "Экономической правды"
00:28
Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе: Удары по гражданским подталкивают США разрешить бить по России
00:15
теннисСвитолина на характере идет дальше, Калинина и Стародубцева покидают Ролан Гаррос-2024
23:56
Новости экономики 27 мая: санкции против Медведчука, во вторник отключение электроэнергии не прогнозируется
23:45
Генштаб сообщил о сложной ситуации возле села Константиновка Донецкой области
Все новости...
Реклама:
Реклама: