Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Окупанти вдарили авіабомбою по Торецькій громаді: постраждали 3 цивільних

Олександр ШумілінСереда, 22 травня 2024, 15:00
Окупанти вдарили авіабомбою по Торецькій громаді: постраждали 3 цивільних
Фото ілюстративне

Російські окупанти завдали авіаудару по селищу Північне Торецької громади, в результаті чого отримали три людини.  

Джерело: повідомлення Донецької обласної прокуратури  

Дослівно: "22 травня 2024 року, об 11:50, військові РФ нанесли авіаудар по селищу Північне м. Торецька. Засіб ураження поцілив по приватному сектору. Внаслідок атаки двоє чоловіків 50 і 68 років, а також 75-річна жінка отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Реклама:

Потерпілих з осколковими, мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами доставлено до лікарні".

Деталі: В прокуратурі додали, що попередньо ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 травня російські війська керованими авіабомбами вдарили по житловій забудові в Шевченківському району Харкова, внаслідок чого постраждали 10 людей.

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Усі новини...
Донецька область
Окупанти обстріляли Торецьк: загинув 26-річний чоловік
Окупанти вдарили "Іскандером" по передмістю Покровська: убили 2 людей
Генштаб: росіяни 23 рази намагався прорвати оборону на Покровському напрямку
Останні новини
14:51
Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
14:41
Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ
14:33
Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"
14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
14:13
фотоДиверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
14:10
Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
14:00
У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба
13:50
фотоРосіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє поранених, пошкоджено ЛЕП
13:39
У Рівненській області знеструмлювали споживачів через атаку БПЛА
13:32
БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: