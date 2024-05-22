Окупанти вдарили авіабомбою по Торецькій громаді: постраждали 3 цивільних
Середа, 22 травня 2024, 15:00
Російські окупанти завдали авіаудару по селищу Північне Торецької громади, в результаті чого отримали три людини.
Джерело: повідомлення Донецької обласної прокуратури
Дослівно: "22 травня 2024 року, об 11:50, військові РФ нанесли авіаудар по селищу Північне м. Торецька. Засіб ураження поцілив по приватному сектору. Внаслідок атаки двоє чоловіків 50 і 68 років, а також 75-річна жінка отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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Потерпілих з осколковими, мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами доставлено до лікарні".
Деталі: В прокуратурі додали, що попередньо ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою.
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