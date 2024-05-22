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Оккупанты ударили авиабомбой по Торецкой громаде: пострадали 3 гражданских

Александр ШумилинСреда, 22 мая 2024, 15:00
Оккупанты ударили авиабомбой по Торецкой громаде: пострадали 3 гражданских
Фото иллюстративное

Российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Северное Торецкой громады, в результате чего получили три человека. 

Источник: сообщение Донецкой областной прокуратуры  

Дословно: "22 мая 2024 года, в 11:50, военные РФ нанесли авиаудар по поселку Северное г. Торецка. Средство поражения попало по частному сектору. В результате атаки двое мужчин 50 и 68 лет, а также 75-летняя женщина получили ранения различной степени тяжести.

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Пострадавшие с осколочными, минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами доставлены в больницу".

Детали: В прокуратуре добавили, что предварительно враг нанес удар управляемой авиационной бомбой.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 мая российские войска управляемыми авиабомбами ударили по жилой застройке в Шевченковском районе Харькова, в результате чего пострадали 10 человек.

Темы: Донецкая областьвойна
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