Оккупанты ударили авиабомбой по Торецкой громаде: пострадали 3 гражданских

Российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Северное Торецкой громады, в результате чего получили три человека.

Источник: сообщение Донецкой областной прокуратуры

Дословно: "22 мая 2024 года, в 11:50, военные РФ нанесли авиаудар по поселку Северное г. Торецка. Средство поражения попало по частному сектору. В результате атаки двое мужчин 50 и 68 лет, а также 75-летняя женщина получили ранения различной степени тяжести.

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Пострадавшие с осколочными, минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами доставлены в больницу".

Детали: В прокуратуре добавили, что предварительно враг нанес удар управляемой авиационной бомбой.

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