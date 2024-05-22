ОВА: ЗСУ контролюють Білогорівку на Луганщині, хоч армія РФ атакує "м’ясними штурмами"

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що ситуація в Білогорівці загострюється, росіяни атакують "м’ясними штурмами" за підтримки важкої артилерії, втім ЗСУ контролюють населений пункт попри заяви Міноборони РФ.

Джерело: Лисогор в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок)

Пряма мова: "Зараз на Білогорівці йде загострення ситуації, але вона контрольована нашими Збройними силами. Дійсно, ворог декілька разів до цього намагався Тернівський напрямок атакувати колонами, і такими, скажемо так, "м’ясними штурмами" за підтримки важкої артилерії, і вже третій день намагається штурмувати Білогорівку. Але наші хлопці там стоять, наносять гарне ураження по агресору і виконують свої поставлені завдання".

Реклама:

Деталі: Також Лисогор повідомив, що складна ситуація й у Кремінському лісництві та в районі населених пунктів Терни і Невське, які на межі Луганської та Донецької областей.

Передісторія:

19 травня очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що у Луганській області окупантами масовано обстріляні логістичні шляхи та кожне деокуповане село.