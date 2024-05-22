ОВА: ВСУ контролируют Белогоровку на Луганщине, хотя армия РФ атакует "мясными штурмами"

Начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что ситуация в Белогоровке обостряется, россияне атакуют "мясными штурмами" при поддержке тяжелой артиллерии, впрочем ВСУ контролируют населенный пункт.

Источник: Лысогор в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Утро)

Прямая речь: "Сейчас на Белогоровке идет обострение ситуации, но она контролируется нашими Вооруженными силами. Действительно, враг несколько раз до этого пытался Терновское направление атаковать колоннами, и такими, скажем так, "мясными штурмами" при поддержке тяжелой артиллерии, и уже третий день пытается штурмовать Белогоровку. Но наши ребята там стоят, наносят хорошее поражение по агрессору и выполняют свои поставленные задачи".

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Детали: Также Лысогор сообщил, что сложная ситуация и в Кременском лесничестве и в районе населенных пунктов Терны и Невское, которые на границе Луганской и Донецкой областей.

Предыстория:

19 мая глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что в Луганской области оккупантами массированно обстреляны логистические пути и каждое деоккупированное село.