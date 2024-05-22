Погоджувальна рада вирішила, що блокування трибуни порушує регламент ВР
Погоджувальна рада керівників фракцій і комітетів Верховної Ради дійшла висновку, що блокування трибуни парламенту суперечить регламенту Верховної Ради.
Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук на брифінгу 22 травня, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "На погоджувальній раді ми ухвалили одне дуже важливе рішення... ми вирішили, що блокування трибуни та інші форми непарламентської діяльності... суперечать регламенту Верховної Ради.
Визнаємо необхідність подальшої консолідації для ухвалення важливих рішень, необхідних для перемоги і відновлення України".
Деталі: За словами Стефанчука, погоджувальна рада категорично засудила будь-які дії, що перешкоджають виконанню функції Верховної Ради, визначених Конституцією України, особливо в період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.
Спікер також заявив, що погоджувальна рада висловила прагнення підтримувати згуртованість і єдність, а також утриматися від будь-яких дій, які дестабілізують діяльність українського парламенту.
За словами спікера, рішення погоджувальної ради підтримали представники всіх фракцій і груп, крім фракції "Європейська солідарність". Стефанчук також наголосив, що всі дії, спрямовані на розхитування ситуації в Україні, мають бути припинені, оскільки вони є деструктивними для українського парламентаризму, "а отже, і для національної безпеки України".
Передісторія:
- 21 травня депутати фракції "Європейська солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради, засідання оголосили закритим.
- Нардепи від "Євросолідарності" вимагалиневідкладно винести на голосування законопроєкт про "заборону московської церкви в Україні", створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.
- 22 травня у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.