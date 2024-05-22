Погоджувальна рада вирішила, що блокування трибуни порушує регламент ВР

Погоджувальна рада керівників фракцій і комітетів Верховної Ради дійшла висновку, що блокування трибуни парламенту суперечить регламенту Верховної Ради.

Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук на брифінгу 22 травня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На погоджувальній раді ми ухвалили одне дуже важливе рішення... ми вирішили, що блокування трибуни та інші форми непарламентської діяльності... суперечать регламенту Верховної Ради.

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Визнаємо необхідність подальшої консолідації для ухвалення важливих рішень, необхідних для перемоги і відновлення України".

Деталі: За словами Стефанчука, погоджувальна рада категорично засудила будь-які дії, що перешкоджають виконанню функції Верховної Ради, визначених Конституцією України, особливо в період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Спікер також заявив, що погоджувальна рада висловила прагнення підтримувати згуртованість і єдність, а також утриматися від будь-яких дій, які дестабілізують діяльність українського парламенту.

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За словами спікера, рішення погоджувальної ради підтримали представники всіх фракцій і груп, крім фракції "Європейська солідарність". Стефанчук також наголосив, що всі дії, спрямовані на розхитування ситуації в Україні, мають бути припинені, оскільки вони є деструктивними для українського парламентаризму, "а отже, і для національної безпеки України".

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