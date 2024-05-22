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Согласительный совет решил, что блокирование трибуны нарушает регламент ВР

Валентина РоманенкоСреда, 22 мая 2024, 15:27
Согласительный совет решил, что блокирование трибуны нарушает регламент ВР
Руслан Стефанчук. фото с сайта Верховной Рады

Согласительный совет руководителей фракций и комитетов Верховной Рады пришел к выводу, что блокирование трибуны парламента противоречит регламенту Верховной Рады.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге 22 мая, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На согласительном совете мы приняли одно очень важное решение… мы решили, что блокирование трибуны и другие формы непарламентской деятельности… противоречат регламенту Верховной Рады.

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Признаем необходимость дальнейшей консолидации для принятия важных решений, необходимых для победы и восстановления Украины".

Детали: По словам Стефанчука, согласительный совет категорически осудил какие-либо действия, препятствующие выполнению функции Верховной Рады, определенных Конституцией Украины, особенно в период полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Спикер также заявил, что согласительный совет выразил стремление поддерживать сплоченность и единство, а также воздержаться от любых действий, которые дестабилизируют деятельность украинского парламента.

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По словам спикера, решение согласительного совета поддержали представители всех фракций и групп, кроме фракции "Европейская солидарность". Стефанчук также подчеркнул, что все действия, направленные на расшатывание ситуации в Украине должны быть прекращены, поскольку они деструктивны для украинского парламентаризма, "а значит, и для национальной безопасности Украины".

Предыстория:

  • 21 мая депутаты фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады, заседание объявили закрытым.
  • Нардепы от "Евросолидарности" требовали безотлагательно вынести на голосование законопроект о "запрете московской церкви в Украине", создания ВСК по вопросам фортификаций и обеспечения ВСУ дронами.
  • 22 мая в Верховной Раде создали временную следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов.

Темы: Верховная РадаЕвропейская солидарность
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