Согласительный совет решил, что блокирование трибуны нарушает регламент ВР

Согласительный совет руководителей фракций и комитетов Верховной Рады пришел к выводу, что блокирование трибуны парламента противоречит регламенту Верховной Рады.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге 22 мая, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На согласительном совете мы приняли одно очень важное решение… мы решили, что блокирование трибуны и другие формы непарламентской деятельности… противоречат регламенту Верховной Рады.

Реклама:

Признаем необходимость дальнейшей консолидации для принятия важных решений, необходимых для победы и восстановления Украины".

Детали: По словам Стефанчука, согласительный совет категорически осудил какие-либо действия, препятствующие выполнению функции Верховной Рады, определенных Конституцией Украины, особенно в период полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Спикер также заявил, что согласительный совет выразил стремление поддерживать сплоченность и единство, а также воздержаться от любых действий, которые дестабилизируют деятельность украинского парламента.

ВИДЕО ДНЯ

По словам спикера, решение согласительного совета поддержали представители всех фракций и групп, кроме фракции "Европейская солидарность". Стефанчук также подчеркнул, что все действия, направленные на расшатывание ситуации в Украине должны быть прекращены, поскольку они деструктивны для украинского парламентаризма, "а значит, и для национальной безопасности Украины".

Предыстория: