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НАБУ і САП розкрили деталі підозри ексзаступнику Єрмака Смирнову

Валентина РоманенкоСереда, 22 травня 2024, 16:16
НАБУ і САП розкрили деталі підозри ексзаступнику Єрмака Смирнову
Андрій Смирнов. фото Офісу президента

НАБУ і САП офіційно розповіли, що 22 травня повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову про підозру в незаконному збагаченні.

Джерело: пресслужби антикорупційних органів

Деталі: За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

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Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

 

Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе. 

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно НАБУ: "Викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів "Української правди", а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції".

Що передувало: Кілька співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах повідомили, що колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру в незаконному збагаченні.

Пізніше Смирнов у коментарі "Українській правді" зазначив, що вручення підозри та обшук відбулися "швидко та делікатно".

Детальніше читайте розслідування УП: "Big brother is" Офісу президента

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратура
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