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Ексзаступнику керівника ОП Смирнову оголосили підозру − джерела

Ірина Балачук, "Українська правда"Середа, 22 травня 2024, 12:28
Ексзаступнику керівника ОП Смирнову оголосили підозру − джерела
Андрій Смирнов. Фото з сайту ОП

Колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

Джерело: кілька співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Жодних інших деталей джерела видання не надали.

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"Українська правда" звернулася по коментарі до правоохоронців і самого Смирнова.

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Теми: Офіс президентакорупціядекларації
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