Ексзаступнику керівника ОП Смирнову оголосили підозру − джерела
Середа, 22 травня 2024, 12:28
Колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.
Джерело: кілька співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах
Деталі: Жодних інших деталей джерела видання не надали.
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"Українська правда" звернулася по коментарі до правоохоронців і самого Смирнова.
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У лютому 2023 року журналісти УП з’ясували, що за 2022 рік брат на той час заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор придбав майно, у тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, значно нижчою за ринковою загальною сумою чверть мільйона доларів.
- Повідомлялося, що брати не змогли дати однозначну відповідь, звідки взялись гроші на покупки, і чому ціни занижені.
- 29 березня президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака Андрія Смирнова.