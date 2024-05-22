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НАБУ и САП раскрыли детали подозрения экс-заместителю Ермака Смирнову

Валентина РоманенкоСреда, 22 мая 2024, 16:16
НАБУ и САП раскрыли детали подозрения экс-заместителю Ермака Смирнову
Андрей Смирнов. фото Офиса президента

НАБУ и САП официально рассказали, что 22 мая сообщили бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову о подозрении в незаконном обогащении.

Источник: пресс-службы антикоррупционных органов

Детали: По данным следствия, в период с 2020 по 2022 гг. чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн.

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Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составила 15,7 млн грн.

Речь идет о 2 автомобилях (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоциклах (Honda, BMW), трех паркоместах в Киеве, квартире во Львове и земельном участке на Закарпатье.

 

Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник оформил его большую часть на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda зарегистрировал на друга, а затем переоформил на себя.

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Дословно НАБУ: "Разоблачение преступления состоялось после публикации расследования журналистов „Украинской правды", а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".

Что предшествовало: Несколько собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Позже Смирнов в комментарии "Украинской правде" отметил, что вручение подозрения и обыск состоялись "быстро и деликатно".

Подробнее читайте расследование УП: "Big brother is" Офиса президента

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратура
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