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Смирнов прокоментував підозру від НАБУ: "Вручення та обшук відбулися швидко та делікатно"

Альона Мазуренко , "Українська правда"Середа, 22 травня 2024, 14:07
Смирнов прокоментував підозру від НАБУ: Вручення та обшук відбулися швидко та делікатно
АНДРІЙ СМИРНОВ. ФОТО З САЙТУ ОП

Колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов підтвердив, що отримав підозру від НАБУ. Також у нього провели обшук. 

Джерело: Смирнов в коментарі Українській правді, НАБУ

Пряма мова: "Підтверджую інформацію ЗМІ про вручення мені повідомлення про підозру.

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Підозра не від СБУ, а від НАБУ. Це перше.

Друге. Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами.

Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає.

ВІДЕО ДНЯ

Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики.

Переконаний в своїй правоті в буду доводити її всіма доступними способами".

Деталі: У НАБУ повідомили, що ексзаступник голови ОП підозрюється у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

Смирнов у період з 2020 по 2022 рр. набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 млн.

Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Аби приховати наявність цього майна, він оформив його на рідного брата та друга.

Що було раніше: 22 травня стало відомо, що Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

У лютому 2023 року журналісти УП з’ясували, що за 2022 рік брат на той час заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор придбав майно, у тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, значно нижчою за ринковою загальною сумою чверть мільйона доларів.

Крім того, брат Смирнова Ігор 2022 року придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.

Повідомлялося, що брати не змогли дати однозначну відповідь, звідки взялись гроші на покупки, і чому ціни занижені.

Читайте також: "Big brother is" Офісу президента

Передісторія:

  • 29 березня президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака Андрія Смирнова.

Теми: Офіс президентаНАБУкорупція
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