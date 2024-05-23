Прикордонники не враховують додаток "Резерв+" при перетині кордону військовозобов'язаними чоловіками, а перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону та на брифінгу в Києві

Пряма мова: "Це – виключно для оновлення своїх даних (застосунок "Резерв+" - ред.), і виключно для громадян, бо на кордоні наші співробітники не беруть до уваги цей додаток. Ми перевіряємо виключно паперовий документ – військово-обліковий документ з відповідними відмітками у тих осіб, у кого ми зараз додатково почали перевіряти наявність цього документу".

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Деталі: Демченко нагадав також, що з березня 2024 року між Держприкордонслужбою та Міноборони налагоджена інформаційна взаємодія на рівні баз даних.

"Це фактично бази даних нашого відомства і системи "Оберіг", де за необхідності, як додатковий інструмент, прикордонники можуть його використати, щоб перевірити, чи не використовує людина підробні документи, перевіривши інформацію про цю особу саме в системі "Оберіг", – зазначив офіцер.

Речник ДПСУ також наголосив, що на даний момент змін до постанови уряду №57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України ще внесено не було. Можна очікувати, що вони з’являться там найближчим часом, щоб унормувати всі моменти законодавства, у зв’язку з удосконаленням процесу обліку та мобілізації.

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Коли ж буде сформований військово-обліковий документ в електронній формі, тільки тоді прикордонники почнуть його приймати за документ, якщо це буде прописано в правилах перетину державного кордону.

Нагадаємо: З 18 червня 2024 року Міністерство оборони планує уможливити генерацію в системі "Резерв+" QR-коду, який дозволить надати витяг з "Оберегу", який матиме таку ж юридичну силу, як і військово-обліковий документ.

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