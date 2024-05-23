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Пограничники не учитывают приложение "Резерв+" при пересечении границы

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 мая 2024, 11:03
Пограничники не учитывают приложение Резерв+ при пересечении границы
фото ГПСУ

Пограничники не учитывают приложение "Резерв+" при пересечении границы военнообязанными мужчинами, а проверяют бумажный военный билет с соответствующими отметками и данные о лице в базах ГПСУ и Минобороны.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона и на брифинге в Киеве 23 мая

Прямая речь: "Это - исключительно для обновления своих данных (приложение „Резерв +" - ред.), и исключительно для граждан, потому что на границе наши сотрудники не принимают во внимание это приложение. Мы проверяем исключительно бумажный документ - военно-учетный документ с соответствующими отметками у тех лиц, у кого мы сейчас дополнительно начали проверять наличие этого документа".

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Детали: Демченко напомнил также, что с марта 2024 года между Госпогранслужбой и Минобороны налажено информационное взаимодействие на уровне баз данных.

"Это фактически базы данных нашего ведомства и системы „Оберіг", где при необходимости, как дополнительный инструмент, пограничники могут его использовать, чтобы проверить, не использует ли человек поддельные документы, проверив информацию об этом лице именно в системе „Оберіг", - отметил офицер.

Спикер ГПСУ также отметил, что на данный момент изменений в постановление правительства №57, которое регламентирует правила пересечения государственной границы гражданами Украины еще внесено не было. Можно ожидать, что они появятся там в ближайшее время, чтобы унормировать все моменты законодательства, в связи с усовершенствованием процесса учета и мобилизации.

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Когда же будет сформирован военно-учетный документ в электронной форме, только тогда пограничники начнут его принимать за документ, если это будет прописано в правилах пересечения государственной границы.

Напомним: С 18 июня 2024 года Министерство обороны планирует сделать возможным генерацию в системе "Резерв+" QR-кода, который позволит предоставить выписку из реестра "Оберіг", который будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ.

Читайте также: В электронных билетах военнообязанных появится QR-код: что это и зачем нужно

Темы: Пограничная службаграницаМиноборонымобилизация
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