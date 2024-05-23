Лукашенко змінив начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив новим начальником Генерального штабу країни та першим заступником міністра Павла Муравейка.

Джерело: провладне інформагентство "Белта"

Деталі: Повідомляється, що до теперішнього часу Муравейко обіймав посаду першого заступника державного секретаря Радбезу Білорусі

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Після призначення Лукашенко також звернув увагу на війну в Україні. "Це теж для нас урок. Урок серйозний. Ми повинні бачити, яка сучасна війна", - зазначив він.

Що було раніше: 10 травня Лукашенко звільнив з посади начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Гулевича за віком. Згідно з указом Лукашенка, Гулевича звільнено з військової служби в запас за віком з правом носіння військової форми одягу та відзнак.