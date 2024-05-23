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Лукашенко сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси

Станислав ПогориловЧетверг, 23 мая 2024, 12:19
Лукашенко сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси
Александр Лукашенко, фото: Getty images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новым начальником Генерального штаба страны и первым заместителем министра Павла Муравейко.

Источник: провластное информагентство "Белта"

Детали: Сообщается, что до настоящего времени Муравейко занимал должность первого заместителя государственного секретаря Совбеза Беларуси

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После назначения Лукашенко также обратил внимание на войну в Украине. "Это тоже для нас урок. Урок серьезный. Мы должны видеть, какая современная война", - отметил он.

Что предшествовало: 10 мая Лукашенко уволил с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Гулевича по возрасту. Согласно указу Лукашенко, Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков отличия.

Темы: БеларусьЛукашенко
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