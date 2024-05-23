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Зеленський про нову атаку на Харків: В України недостатньо ППО, і це – слабкість світу

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 травня 2024, 13:06
Зеленський про нову атаку на Харків: В України недостатньо ППО, і це – слабкість світу
атака РФ на Харків 23.05.24. фото ДСНС

На тлі нової жорстокої атаки на Харків та область президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів до більшої рішучості у протидії російському терору, зокрема – дозволити Україні ефективно знищувати пускові установки ворога на території РФ.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

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Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів. І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують".

Деталі: Глава держави наголосив, що терор повинен програвати усюди, в будь-яких умовах, на будь-якому континенті. І це спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може, але потрібно більше рішучості саме від лідерів світу.

Що передувало: 23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області. Внаслідок атаки по місту, за попередніми даними, 6 людей загинули, ще 13 постраждали

Теми: Харківракетний ударППОЗеленський
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