Зеленский о новой атаке на Харьков: У Украины недостаточно ПВО, и это – слабость мира

На фоне новой жестокой атаки на Харьков и область президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров к большей решимости в противодействии российскому террору, в частности – позволить Украине эффективно уничтожать пусковые установки врага на территории РФ.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина – по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь.

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Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, – вблизи наших границ. И это слабость – не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают".

Детали: Глава государства подчеркнул, что террор должен проигрывать всюду, в любых условиях, на любом континенте. И это общая обязанность – всех в мире, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. Украина делает все, что может, но нужно больше решимости именно от лидеров мира.

Что предшествовало: 23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области. В результате атаки по городу, по предварительным данным, 6 человек погибли, еще 13 пострадали.