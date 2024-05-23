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ОВА: Харків знову під ударами окупантів, у Дергачах – 13 поранених після прильотів

Олександр ШумілінЧетвер, 23 травня 2024, 16:09
ОВА: Харків знову під ударами окупантів, у Дергачах – 13 поранених після прильотів
Фото наслідків ударів по Харкову 23 травня

Росіяни вчергове завдали ударів по Харкову, де в результаті атаки раніше загинули 7 людей.

Джерело: повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова, голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Суспільне

Деталі: О 13:48 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБів тактичною авіацією росіян на Харківщині.

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"Харків знову під ударом. Будьте обережні", - написав Терехов.

Пізніше Синєгубов повідомив, що окупанти завдали два удари КАБами по Харкову та Дергачах. "За оновленими даними, внаслідок ворожого удару по Дергачах - 13 поранених. Чотири постраждалі - госпіталізовані", - написав він.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті.
  • Внаслідок атаки на Харків 7 людей загинули, ще 16 постраждали.

Теми: Харків
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