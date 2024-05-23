ОВА: Харків знову під ударами окупантів, у Дергачах – 13 поранених після прильотів
Четвер, 23 травня 2024, 16:09
Росіяни вчергове завдали ударів по Харкову, де в результаті атаки раніше загинули 7 людей.
Джерело: повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова, голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Суспільне
Деталі: О 13:48 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБів тактичною авіацією росіян на Харківщині.
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"Харків знову під ударом. Будьте обережні", - написав Терехов.
Пізніше Синєгубов повідомив, що окупанти завдали два удари КАБами по Харкову та Дергачах. "За оновленими даними, внаслідок ворожого удару по Дергачах - 13 поранених. Чотири постраждалі - госпіталізовані", - написав він.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті.
- Внаслідок атаки на Харків 7 людей загинули, ще 16 постраждали.