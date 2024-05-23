ОВА: Харків знову під ударами окупантів, у Дергачах – 13 поранених після прильотів

Росіяни вчергове завдали ударів по Харкову, де в результаті атаки раніше загинули 7 людей.

Джерело: повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова, голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Суспільне

Деталі: О 13:48 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБів тактичною авіацією росіян на Харківщині.

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"Харків знову під ударом. Будьте обережні", - написав Терехов.

Пізніше Синєгубов повідомив, що окупанти завдали два удари КАБами по Харкову та Дергачах. "За оновленими даними, внаслідок ворожого удару по Дергачах - 13 поранених. Чотири постраждалі - госпіталізовані", - написав він.

Що цьому передувало:

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