ОВА: Харьков снова под ударами оккупантов, в Дергачах - 13 раненых после прилетов
Четверг, 23 мая 2024, 16:09
Россияне в очередной раз нанесли удары по Харькову, где в результате атаки ранее погибли 7 человек.
Источник: сообщение мэра Харькова Игоря Терехова, председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, "Суспільне"
Детали: В 13:48 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБов тактической авиацией россиян на Харьковщине.
Реклама:
"Харьков снова под ударом. Будьте осторожны", - написал Терехов.
Позже Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли два удара КАБами по Харькову и Дергачах. "По обновленным данным, в результате вражеского удара по Дергачам - 13 раненых. Четыре пострадавших - госпитализированы", - написал он.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в частности попали в типографию в городе.
- В результате атаки на Харьков 7 человек погибли, еще 16 пострадали.