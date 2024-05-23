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ОВА: Харьков снова под ударами оккупантов, в Дергачах - 13 раненых после прилетов

Александр ШумилинЧетверг, 23 мая 2024, 16:09
ОВА: Харьков снова под ударами оккупантов, в Дергачах - 13 раненых после прилетов
Фото последствий ударов по Харькову 23 мая

Россияне в очередной раз нанесли удары по Харькову, где в результате атаки ранее погибли 7 человек.

Источник: сообщение мэра Харькова Игоря Терехова, председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, "Суспільне"

Детали: В 13:48 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБов тактической авиацией россиян на Харьковщине.

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"Харьков снова под ударом. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Позже Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли два удара КАБами по Харькову и Дергачах. "По обновленным данным, в результате вражеского удара по Дергачам - 13 раненых. Четыре пострадавших - госпитализированы", - написал он.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в частности попали в типографию в городе.
  • В результате атаки на Харьков 7 человек погибли, еще 16 пострадали.

Темы: Харьков
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