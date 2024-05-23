ОВА: Харьков снова под ударами оккупантов, в Дергачах - 13 раненых после прилетов

Россияне в очередной раз нанесли удары по Харькову, где в результате атаки ранее погибли 7 человек.

Источник: сообщение мэра Харькова Игоря Терехова, председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, "Суспільне"

Детали: В 13:48 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБов тактической авиацией россиян на Харьковщине.

Реклама:

"Харьков снова под ударом. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Позже Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли два удара КАБами по Харькову и Дергачах. "По обновленным данным, в результате вражеского удара по Дергачам - 13 раненых. Четыре пострадавших - госпитализированы", - написал он.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ