Дрони ГУР атакують об'єкти ВПК у російському Татарстані, аеропорти припиняли роботу – джерело

В російській республіці Татарстан вдень 23 травня триває операція Головного управління розвідки МОУ з ураження об’єктів військово-промислового комплексу РФ за допомогою безпілотників.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Деталі: За словами джерела УП, ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовуєтья у воєнній галузі.

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За інформацією місцевих ЗМІ, вибухи лунають в Нижньокамську. Також відбувається евакуація співробітників із Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини".

Через атаку українських безпілотників припиняли роботу обидва аеропорти російського регіону – в Казані та Нижньокамську.

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Інформація про результати ураження обʼєктів уточнюється.

Нагадаємо: 23 травня Україна відзначає День Героїв. Керівник ГУР МОУ Кирило Буданов оприлюднив відеозвернення.