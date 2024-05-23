Дрони ГУР атакують об'єкти ВПК у російському Татарстані, аеропорти припиняли роботу – джерело
В російській республіці Татарстан вдень 23 травня триває операція Головного управління розвідки МОУ з ураження об’єктів військово-промислового комплексу РФ за допомогою безпілотників.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР
Деталі: За словами джерела УП, ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовуєтья у воєнній галузі.
За інформацією місцевих ЗМІ, вибухи лунають в Нижньокамську. Також відбувається евакуація співробітників із Нижньокамської ТЕЦ, "Нижньокамськвуглецю", "Оргсинтезу", "Танеко", "Таиф-НК", "Нижньокамськнафтохіму" та "Нижньокамськшини".
Через атаку українських безпілотників припиняли роботу обидва аеропорти російського регіону – в Казані та Нижньокамську.
Інформація про результати ураження обʼєктів уточнюється.
Нагадаємо: 23 травня Україна відзначає День Героїв. Керівник ГУР МОУ Кирило Буданов оприлюднив відеозвернення.